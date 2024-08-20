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Стала известна позиция Миллера по трансферу Соболева

20 августа 2024, 10:54
31

«Зенит» на данный момент не делал официального предложения «Спартаку» по трансферу нападающего Александра Соболева.

«Глава «Газпрома» Алексей Миллер еще не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Официального предложения «Спартаку» со стороны «Зенита» не было.

Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остается агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления «Зенита» Максима Погорелова», – сказал источник «РИА Новости».

Источник также отметил, что травмы полузащитников Вендела и Максима Глушенкова не повлияют на возможный трансфер Соболева из «Спартака».

  • 27-летний форвард провел в этом сезоне 1 матч за клуб.
  • «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с 23 июля.

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (31)
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acor94
1724140601
Я один не понимаю, почему решение о покупке игрока принимает спонсор, а не тренер? Может господину Мюллеру вместо Семака встать во главе?
Ответить
...уефан
1724141914
...ну, вот, а то всё Ведмедю микрофон под нос совали)...
Ответить
ilich55
1724141932
Всё понятно, агент футболиста Павел Андреев хочет денег...
Ответить
...уефан
1724142084
...тут уже не в Соболеве дело и даже не в футболе, а в личных амбициях и в том, кто под кого прогнётся...
Ответить
Бригадный
1724144804
Саня Соболев один может порвать всю банду хрюканов. Странно, что слабенький (в атаке) Зенит до сих пор денюшку не заготовил.
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BRO_football
1724145397
Оказывается, не было и не будет никого трансфера! Зато наши балаболы инсайдеры непонятно зачем подняли шумиху в СМИ. Уверен, что это тоже своего рода агентские игры. Опять отличились клоуны Иван Карпов и Тимур Гурцкая. И как им верить после такого?
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Arvlad
1724146580
Непонятно... Неужели г-ну Миллеру больше делать нечего, как заниматься каким-то футболом? Непонятно...
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Garrincha58
1724147363
Если и подпишет его Зенит то точно на флажке, сейчас перед матчем Спартак его не отдаст так как усиливать соперника перед очной игре никто не станет
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Ziklop
1724154056
агенты это зло!!! срочно ввести для них спецналог на доходы!!!
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Админ ресурс
1724211968
если мюллер испугался бакая с химками, то комплекс неполноценности заставит болотных купить и ненужный нам шлак. Ну а что с них взять, б омжи ведь
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