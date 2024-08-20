Стала известна позиция Миллера по трансферу Соболева

«Зенит» на данный момент не делал официального предложения «Спартаку» по трансферу нападающего Александра Соболева.

«Глава «Газпрома» Алексей Миллер еще не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Официального предложения «Спартаку» со стороны «Зенита» не было.

Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остается агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления «Зенита» Максима Погорелова», – сказал источник «РИА Новости».

Источник также отметил, что травмы полузащитников Вендела и Максима Глушенкова не повлияют на возможный трансфер Соболева из «Спартака».

27-летний форвард провел в этом сезоне 1 матч за клуб.

«Спартак» отстранил Соболева от тренировок с 23 июля.

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