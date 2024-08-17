Мостовой назвал фаворита Лиги чемпионов

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой назвал фаворита сезона Лиги чемпионов.
«Я лишний раз убеждаюсь, что футболисты высокого уровня способны на многое.
Конечно, атакующая четвeрка – Винисиус, Мбаппе, Беллингем. Родриго – сделает «Реал» фаворитом всех предстоящих турниров», – сказал Мостовой на радио «Движение».
- «Реал» на этой неделе выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Аталанту» (2:0).
- Мадридцы – действующие победители Лиги чемпионов.
- В 1-м туре Примеры «Реал» сыграет с «Мальоркой».
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Чемпионат»