Мостовой назвал фаворита Лиги чемпионов

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой назвал фаворита сезона Лиги чемпионов.

«Я лишний раз убеждаюсь, что футболисты высокого уровня способны на многое.

Конечно, атакующая четвeрка – Винисиус, Мбаппе, Беллингем. Родриго – сделает «Реал» фаворитом всех предстоящих турниров», – сказал Мостовой на радио «Движение».

«Реал» на этой неделе выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Аталанту» (2:0).

Мадридцы – действующие победители Лиги чемпионов.

В 1-м туре Примеры «Реал» сыграет с «Мальоркой».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?