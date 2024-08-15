Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группогового этапа Кубка России в котором сыграют «Краснодар» против «Ахмата». Игра состоится 15 августа, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Черников, Тормена, Арутюнян, Сперцян, Кривцов, Козлов, Са, Олусегун, Дэвид.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Шатара, Жиров, Адамов, Тодорович, Исмаэл, Камилов, Швец, Кардосо, Бериша.

Главный тренер: Магомед Адиев

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