Заварзин сказал, когда «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне

Бывший президент РФПЛ, экс-генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин высказался о состоянии «Зенита».

«За первое место у нас нет конкурентов в этом чемпионате. «Зенит» очень силeн, они молодцы в этом плане. Даже если у них иностранцы убегут играть в каких-то турнирах за сборные, они не потеряют темп – они подобрали хорошую команду из российских ребят. Я думаю, они свой первый гол ещe два-три тура не пропустят, и туров за пять до конца чемпионами станут», – сказал Заварзин.