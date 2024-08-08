Петржела оценил перспективы Дзюбы: «Как об игроке смысла говорить уже нет»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«О Дзюбе, как об игроке, смысла говорить уже нет. Сможет ли он добиться успеха на тренерском мостике? Дзюба может стать неплохим тренером, но для этого нужно желание самого Артема. Не уверен, что ему это интересно. Думаю, Дзюбе интереснее быть шоуменом, чем футбольным тренером», – сказал Петржела.