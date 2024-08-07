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  • Экс-хавбек «Зенита» сказал, может ли команда закончить чемпионат без поражений

Экс-хавбек «Зенита» сказал, может ли команда закончить чемпионат без поражений

7 августа 2024, 09:10
2

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнев высказался о составе петербургской команды.

– У «Зенита» слишком много игроков для заявки РПЛ. Как думаете, с кем руководству петербуржцев стоит расстаться?

– Провокационный вопрос. Такие решения должен принимать тренерский штаб. С кем-то придется расстаться, обладая такой большой скамейкой с такой же большой зарплатой. Судя по информации, Клаудиньо один из кандидатов на выход. Мне кажется, это наиболее рационально расстаться с таким человеком, [который хочет уйти из клуба]

– Стоит ли отпустить молодых Коваленко и Васильева в аренду?

– Думаю, да. Ребята могут пересидеть здесь. В итоге год-два, они превратятся из молодых игроков в взрослых людей. Без игровой практики невозможно прогрессировать.

«Зенит» способен пройти этот чемпионат без поражений?

– Почему нет? Думаю, да. «Байер» показал, что чемпионат Германии можно пройти без поражений, который сильнее РПЛ. Обладая таким подбором игроков, это вполне возможно.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, одержав три победы с общим счетом 13:0.
  • В прошлом сезоне «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча (28 побед и 6 ничьих).
  • Плетнев выступал в «Зените» в сезоне-1995.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
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paracetamol
1723021107
Без поражений не получится. Сейчас пойдут звонки с "верху" в клуб, что надо возродить интригу в чемпионате. Продует Зенит, но своим и ни на что не претендующим, уровня Оренбурга!
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Из Твери Леха
1723032286
То что может это и так понятно. Другое дело, что когда к туру 27-му Зенит гарантировано станет чемпионом, то может пропасть мотивация в оставшихся матчах или выпустят молодежь.
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