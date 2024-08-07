Экс-хавбек «Зенита» сказал, может ли команда закончить чемпионат без поражений

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнев высказался о составе петербургской команды.

– У «Зенита» слишком много игроков для заявки РПЛ. Как думаете, с кем руководству петербуржцев стоит расстаться?

– Провокационный вопрос. Такие решения должен принимать тренерский штаб. С кем-то придется расстаться, обладая такой большой скамейкой с такой же большой зарплатой. Судя по информации, Клаудиньо один из кандидатов на выход. Мне кажется, это наиболее рационально расстаться с таким человеком, [который хочет уйти из клуба]

– Стоит ли отпустить молодых Коваленко и Васильева в аренду?

– Думаю, да. Ребята могут пересидеть здесь. В итоге год-два, они превратятся из молодых игроков в взрослых людей. Без игровой практики невозможно прогрессировать.

– «Зенит» способен пройти этот чемпионат без поражений?

– Почему нет? Думаю, да. «Байер» показал, что чемпионат Германии можно пройти без поражений, который сильнее РПЛ. Обладая таким подбором игроков, это вполне возможно.