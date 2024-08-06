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  • Бубнов оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне

Бубнов оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне

6 августа 2024, 10:36
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Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о состоянии московской команды после ее победы над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре РПЛ.

«Успешная игра «Спартака» в начале сезона не является следствием череды случайностей, здесь все закономерно. Даже в первом туре, когда красно-белые проиграли «Оренбургу», были голевые моменты, могли забивать. В последующих матчах стало очевидно, что команда прогрессирует, Деян Станкович управляет ей, знакомится ближе. Видно, что у тренера есть авторитет перед игроками, чего достаточно давно не было у «Спартака». И ясно, что «левых» приобретений не будет: видно, что все новички идут на усиление.

Помимо того, что тренер приглашает игроков хорошего уровня, он также ставит атакующую и агрессивную игру. Кстати, по уровню игры, думаю, «Спартак» сейчас точно входит в тройку и, вполне вероятно, будет бороться за призовые места. Сможет ли замахнуться на чемпионство? Пока говорить рано, но отчасти поможет ответить на этот вопрос игра против «Зенита» в Санкт-Петербурге в конце августа. В случае победы красно-белые вполне смогут всерьез конкурировать с командой Сергея Семака.

Пока не могу сказать, что Станкович окончательно определился с составом, но это точно не шараханье, которое было при Гильермо Абаскале. Тренер смотрит на качество игроков, на состояние, в котором они находятся, достаточно быстро корректирует игру в случае необходимости. Например, против «Крыльев Советов» было видно, что Зиньковский и Хлусевич выглядят не очень, и Деян их убирает после перерыва.

Отсутствие Квинси Промеса и Александра Соболева не сказывается на игре, наоборот, команда выглядит даже лучше по всем компонентам. «Спартак» однозначно сильнее, чем в прошлом сезоне. Главное – уже есть ресурсы для решения определенных задач, а Станкович не готов на этом останавливаться и ждет новые трансферы.

По «Крыльям» можно сказать, что они пока явный аутсайдер. Команда выглядит слабо, вероятно, ее ждет тяжелый сезон. Скорее всего, будут бороться за выживание – слишком много игроков атакующей группы потеряли за последние пару лет. Нельзя сказать, что самарская команда обречена, игра у них поставлена, но нужно работать над качеством, особенно в средней линии. Чем быстрее будет это сделано, тем скорее волжане смогут справиться с текущей ситуацией», – написал Бубнов.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 6 очками после трех туров.
  • «Крылья Советов» находятся на 16-й позиции с 0 очков.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Бубнов Александр
Комментарии (2)
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...уефан
1722931511
...с небольшой натяжкой, но можно принять слова Бубнова за объективную оценку того, что происходит в Спартаке...
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FCSpartakM
1722934709
Почему как Спартак начинает побеждать, то СМИ тут же начинают разгонять историю про чемпионство? Прошло три тура. Непонятно, как отреагирует команда на плохую игру на выезде в провинции. В таких матчах зачастую команда и недобирает свои очки , а не в принципиальных матчах. В чемпионский сезон как раз -таки таких ошибок было минимум.
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