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Зарема: «Краснодар» просто потерял яйца»

5 августа 2024, 13:12
15

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила уровень игры «Краснодара» под управлением главного тренера Мурада Мусаева.

«Краснодар» – это про что угодно, только не про результат на поле. Иногда надо встать на собственное «я», признать ошибки и попытаться заново пригласить Ивича, чтобы спасти сезон. Возможно, Мусаев – отличный детский тренер, но главная команда его не воспринимает.

Зачем «Краснодар» показывает его речи в раздевалке, собирая эмодзи «клоун» тем самым? Игроки абсолютно равнодушны к словам Мусаева. Безволие на поле – «Краснодар» просто потерял яйца. Полная атрофия всего, что успел привить команде Ивич», – сказала Салихова.

  • После трех туров РПЛ «Краснодар» находится на 12-м месте с 3 очками.
  • В прошлом сезоне команда завоевала серебряные медали.
  • Владимир Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара» в марте.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Салихова Зарема
Комментарии (15)
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Desma
1722853270
Не кому их (яйца) мять, вот и потерял. Когда найдут известно только владельцу клуба.
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tushkanlz
1722856663
Зарема просто нашла чьи-то яйца, ей не подошли, думает кому бы их...высидеть.
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MazaiNN
1722859202
Давно говорю нам нужен Дженнаро Гаттузо. Пох какой он тренер. Его слушать будут.
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acor94
1722860778
Тут я с Заремой соглашусь. Когда его назначили, весной , я спрогнозировал, что сезон 24/25 команда займет не выше 8 места. Не важно какой состав. Физрук просто не умеет руководить.
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FCSpartakM
1722861832
Быки теперь коровы.
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Алекс636363
1722879200
а они были у коровки? болею в премьер-лиге за краснодар, но... не быки и ими не были.
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