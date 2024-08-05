Зарема: «Краснодар» просто потерял яйца»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила уровень игры «Краснодара» под управлением главного тренера Мурада Мусаева.

«Краснодар» – это про что угодно, только не про результат на поле. Иногда надо встать на собственное «я», признать ошибки и попытаться заново пригласить Ивича, чтобы спасти сезон. Возможно, Мусаев – отличный детский тренер, но главная команда его не воспринимает.

Зачем «Краснодар» показывает его речи в раздевалке, собирая эмодзи «клоун» тем самым? Игроки абсолютно равнодушны к словам Мусаева. Безволие на поле – «Краснодар» просто потерял яйца. Полная атрофия всего, что успел привить команде Ивич», – сказала Салихова.