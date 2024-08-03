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«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере игрока «Манчестер Сити»

3 августа 2024, 20:49

«ПСЖ» хочет приобрести 24-летнего нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса. Английский клуб просит за игрока 70-80 миллионов евро.

По данным журналиста Санти Аоуны, парижане уже предложили форварду контракт, а главный тренер французской команды Луис Энрике одобрил трансфер.

  • В прошлом сезоне Альварес провел за клуб 54 матча, забил 19 голов, отдал 13 передач.
  • Форвард провел 4 матча за сборную Аргентины на Олимпийских играх, где отметился 2 голевыми пасами.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: страница Санти Аоуны в соцсети X
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Манчестер Сити Альварес Хулиан
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