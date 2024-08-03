В ПАОКе отреагировали на новость о возможном подписании Антона Миранчука

Вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос прокомментировал слухи об интересе к Антону Миранчуку.
Сообщалось, что экс-полузащитник «Локомотива» перейдет в греческий клуб в случае продажи Янниса Константелиаса.
«Миранчука нет в нашем шорт‑листе, и мы уже отклонили крупное предложение о продаже Константелиаса», – сказал Кириакос.
- В прошлом сезоне Миранчук забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
- Он ушел из «Локомотива» свободным агентом.
- Антон – воспитанник столичного клуба.
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Источник: «Матч ТВ»