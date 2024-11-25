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    Антон Миранчук может вернуться на поле только в 2025 году

    Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о состоянии здоровья российского полузащитника команды Антона Миранчука.

    «Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения – у Антона проблемы с мышцами живота. Последний матч перед паузой – 15 декабря, а это через три недели. Он может не успеть восстановиться к этому времени», – сказал Константин.

    • Миранчук пропустил два последних матча «Сьона», а также не приезжал из-за травмы в сборную России. До конца 2024 года команда проведет еще 4 официальные игры.
    • 9 сентября Миранчук подписал со «Сьоном» контракт до 30 июня 2026 года. С тех пор он провел 7 матчей за клуб.

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    Источник: Sport24

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