Черданцев охарактеризовал состав «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил силу нынешнего «Зенита».

– По старту сезона у «Зенита» нет конкурентов?

– «Зенит» на голову сильнее всех по составу. Видно, что команда в полном порядке.

Остановка мяча Клаудиньо в прыжке в матче с «Рубином» отражает настроение команды в юбилейный год. На данный момент интересно наблюдать за Глушенковым, как он будет взаимодействовать с партнерами.

Не вижу смысла даже говорить про конкуренцию. Важнее обратить внимание на другие команды – как будет проявлять себя Окишор в «Динамо», что получится у Николича, как будет играть «Спартак».

Эти вещи интереснее, чем разговоры о конкуренции с «Зенитом». На данный момент ее просто нет.

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