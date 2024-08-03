Черданцев охарактеризовал состав «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил силу нынешнего «Зенита».
– По старту сезона у «Зенита» нет конкурентов?
– «Зенит» на голову сильнее всех по составу. Видно, что команда в полном порядке.
Остановка мяча Клаудиньо в прыжке в матче с «Рубином» отражает настроение команды в юбилейный год. На данный момент интересно наблюдать за Глушенковым, как он будет взаимодействовать с партнерами.
Не вижу смысла даже говорить про конкуренцию. Важнее обратить внимание на другие команды – как будет проявлять себя Окишор в «Динамо», что получится у Николича, как будет играть «Спартак».
Эти вещи интереснее, чем разговоры о конкуренции с «Зенитом». На данный момент ее просто нет.
- «Зенит» начал новый сезон с 4 побед подряд.
- Петербуржцы выиграли РПЛ 6 раз кряду.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Матч ТВ»