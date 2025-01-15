«Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»

«Зенит» предложил около 10 миллионов евро за вингера «Флуминенсе» Джона Ариаса. По данным Globo, футболист не желает переходить в клуб РПЛ, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

«Флуминенсе» готов сохранить Ариаса и предложил ему продлить соглашение на четыре года, сделав самым высокооплачиваемым игроком команды. Футболист пока не согласился. Переговоры с вингером возобновятся, если риодежанейрцы не получат подходящих предложений по колумбийцу от зарубежных клубов.

Зимой прошлого года «Зенит» также пытался подписать Ариаса, но вингер отказал сине-бело-голубым.