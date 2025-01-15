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    • «Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»

    «Зенит» сделал предложение по трансферу защитника «Флуминенсе»

    «Зенит» предложил около 10 миллионов евро за вингера «Флуминенсе» Джона Ариаса. По данным Globo, футболист не желает переходить в клуб РПЛ, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

    «Флуминенсе» готов сохранить Ариаса и предложил ему продлить соглашение на четыре года, сделав самым высокооплачиваемым игроком команды. Футболист пока не согласился. Переговоры с вингером возобновятся, если риодежанейрцы не получат подходящих предложений по колумбийцу от зарубежных клубов.

    Зимой прошлого года «Зенит» также пытался подписать Ариаса, но вингер отказал сине-бело-голубым.

    • 27-летний Ариас в прошлом году сыграл за «Флуминенсе» 51 матч, забил 14 голов, отдал 8 передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Ариаса в 16 миллионов евро.

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    Источник: Globo

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    15.01.2025 07:50
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