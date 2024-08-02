37-летний Нани перешел в клуб португальской Примейры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани перешел в «Эштрелу» на правах свободного агента. 37-летний португалец подписал контракт с клубом на 1 сезон.
«Эштрела» в прошлом сезоне заняла 14-е место в чемпионате Португалии.
- В прошлом сезоне Нани выступал за турецкий «Адана Демирспор», провел 34 матча, забил 4 гола, сделал 3 передачи.
- Ранее он играл также за лиссабонский «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию» и «Мельбурн Виктори».
- В составе сборной Португалии Нани выиграл золото Евро-2016, бронзу Евро-2012 и Кубка конфедераций-2017.
Источник: страница «Эштрелы» в соцсети X