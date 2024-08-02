37-летний Нани перешел в клуб португальской Примейры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани перешел в «Эштрелу» на правах свободного агента. 37-летний португалец подписал контракт с клубом на 1 сезон.

«Эштрела» в прошлом сезоне заняла 14-е место в чемпионате Португалии.