Андрей Федун высказался о ситуации с Соболевым

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» (3:0) и ситуации с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

– Прекрасная игра, победа над «Динамо». Когда побеждаем – всегда прекрасно.

– Не расстроены ситуацией с Соболевым?

– Я не понимаю. Я такой же болельщик, как и вы.

Андрей Федун – брат экс-председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна.

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых.

Игрок может перейти в «Зенит».

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