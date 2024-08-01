Победа «Спартака» в дерби, воспитанник «Реала» – в «Химках», помощь Керимова «Динамо» Мх и другие новости

Сулейман Керимов выделит махачкалинскому «Динамо» 1 миллион евро.

«Химки» подписали экс-игрока «Реала».

«Зенит» определился с ценой на Вендела.

«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке.

Джикия не рассматривает предложения с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц.

Экс-жена Сафонова запросила встречу с Путиным, чтобы пожаловаться на Матвея.

Филатов заявил, что «Локомотив» вынудили продать Глушенкова в «Зенит».

Стало известно, что не устроило Смолова в предложенном «Динамо» контракте.

Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Динамо» – 3:0.

Клопп: «На сегодня я закончил как тренер».

Лига чемпионов. «Партизан» после сборов в России проиграл украинскому «Динамо» с общим счетом 2:9.