Победа «Спартака» в дерби, воспитанник «Реала» – в «Химках», помощь Керимова «Динамо» Мх и другие новости

Сулейман Керимов выделит махачкалинскому «Динамо» 1 миллион евро.
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«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке.
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Источник: «Бомбардир»