Джикия не рассматривает предложения с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц

Защитник Георгий Джикия продолжает поиски клуба.

«Джикия не рассматривает варианты в России с ЗП менее 7 миллионов рублей в месяц (840 тысяч евро в год): сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором 30-летний игрок продолжит карьеру в чемпионате Турции на более высоком окладе», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

Агент Джикии – Вадим Шпинев, который этим летом организовал трансферы Алексея Миранчука в «Атланту» и Даниила Худякова – в «Штурм».