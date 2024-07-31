Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия не рассматривает предложения с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц

Джикия не рассматривает предложения с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц

31 июля 2024, 16:25
16

Защитник Георгий Джикия продолжает поиски клуба.

«Джикия не рассматривает варианты в России с ЗП менее 7 миллионов рублей в месяц (840 тысяч евро в год): сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором 30-летний игрок продолжит карьеру в чемпионате Турции на более высоком окладе», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

Агент Джикии – Вадим Шпинев, который этим летом организовал трансферы Алексея Миранчука в «Атланту» и Даниила Худякова – в «Штурм».

  • 30-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».
  • С командой Джикия брал РПЛ.
  • На счету Георгия 45 матчей и 2 гола за сборную России.

Еще по теме:
Джикия оценил свой дебют за «Локомотив» 1
«Ахмат» рикошетом от Джикии забил гол на 83-й минуте – защитник дебютировал за «Локо», выйдя на 82-й 8
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Джикия Георгий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1722432464
Биджо , не слипнется ли жо..? "Если обратиться "биджо" к взрослому мужчине - это грузины рассматривают как оскорбление, считают его пренебрежительным."( А не надо было..(дальше все знают ) ..(
Ответить
...уефан
1722432595
..."И три корочки хлеба"(с)...
Ответить
srg38
1722432606
Пожилой Георгий не на помойке же себя нашел
Ответить
Антибиотик
1722433052
Ну, ничего сверхъестественного он не требует, вполне еще побегает два, три года за эту зарплату.
Ответить
Desma
1722435810
Есть варианты?
Ответить
Александр-Каратеев-yandex
1722436765
Агент этот организует трансферы-Худякову в Локо предлагали з/п 3млн,он "организовал" его в Австрию, с з/п 1млн,так и с Жориком будет, больше чем в России ему нигде не будут платить, нужно соглашаться на то, что предлагают.
Ответить
k611
1722436879
Люди живут на 25 000 в месяц и ничего. А тут такие аппетиты.
Ответить
Artemka444
1722437771
Губа не дура!!!
Ответить
Garrincha58
1722438845
Возомнил себя крутым футболёром, а на деле просто пшик. Тебе 30 лет, а ты уже больше года не играешь даже в такой команде Спартак куда тогда тебе какая на фиг Турция иди играй куда позовут и радуйся сколько дадут на лапу или бери пример с Глушакова тот и за копейки играет и не плачет
Ответить
АЛЕКС 58
1722446281
А толстая жопа не треснет от такого аппетита???Тебя даже Махачкала не хочет видеть!
Ответить
Главные новости
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
2
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
3
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
12
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
17
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
13
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
8
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+