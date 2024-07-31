Джикия не рассматривает предложения с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц

Защитник Георгий Джикия продолжает поиски клуба.
«Джикия не рассматривает варианты в России с ЗП менее 7 миллионов рублей в месяц (840 тысяч евро в год): сейчас наиболее вероятен сценарий, при котором 30-летний игрок продолжит карьеру в чемпионате Турции на более высоком окладе», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
Агент Джикии – Вадим Шпинев, который этим летом организовал трансферы Алексея Миранчука в «Атланту» и Даниила Худякова – в «Штурм».
- 30-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».
- С командой Джикия брал РПЛ.
- На счету Георгия 45 матчей и 2 гола за сборную России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова