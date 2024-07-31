Губернатор отреагировал на крупное поражение «Факела» от «Зенита»: «Дали бой чемпиону»

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, прокомментировал кубковое поражение «Факела» от «Зенита» (0:3).

«Факел» дал бой действующему чемпиону и обладателю Кубка страны. Во втором тайме наша команда была максимально близка к забитым мячам, но соперники четко реализовали свои моменты.

Несмотря на поражение с крупным счeтом, не сомневаюсь, что лучшие болельщики в стране (сегодня только на Адмиралтейской площади игру смотрели более тысячи горожан) поддержат любимый «Факел» в следующем матче. Тем более что в гости к нам приедет не менее серьезный соперник из Краснодара.

Уверен, такой сложный календарь этого сезона сделает команду только сильнее, поможет скорее показать свои лучшие качества.

До скорой встречи на трибунах нашего нового стадиона! Победы придут – и никакие карточки этому не помешают», – написал Гусев.