Мостовой отреагировал на переход Миранчука в американский клуб

Александр Мостовой высказался о трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».
«Правильное ли это решение? Поймите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такого как было раньше уже нет. Мало кто из футболистов проводит всю карьеру в одном клубе.
Давайте скажем честно – в США у Миранчука будут выгодные финансовые условия и, вероятно, такой контракт в Европе он бы не получил сейчас.
Поэтому можно сказать, что он поехал за деньгами и правильно сделал. Пусть заработает. Ведь едут же футболисты в Саудовскую Аравию, например. Это нормальное явление в современном футболе», – заявил Мостовой.
- «Атланта Юнайтед» выкупила российского полузащитника за 12 млн евро и заключила с ним контракт до 2028 года.
- Миранчук был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
- Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
- Алексей – воспитанник «Локомотива».
Источник: «РБ Спорт»