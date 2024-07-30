Мостовой отреагировал на переход Миранчука в американский клуб

Александр Мостовой высказался о трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

«Правильное ли это решение? Поймите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такого как было раньше уже нет. Мало кто из футболистов проводит всю карьеру в одном клубе.

Давайте скажем честно – в США у Миранчука будут выгодные финансовые условия и, вероятно, такой контракт в Европе он бы не получил сейчас.

Поэтому можно сказать, что он поехал за деньгами и правильно сделал. Пусть заработает. Ведь едут же футболисты в Саудовскую Аравию, например. Это нормальное явление в современном футболе», – заявил Мостовой.