Матч Аргентина – Марокко на Олимпиаде возобновят спустя два часа

Игру 1-го тура группового раунда Олимпиады между Аргентиной и Марокко возобновят спустя два часа.

Аргентине удалось сравнять счет на 90+16-й минуте игры (2:2). Отличился Кристиан Медина. Этот гол разозлил марокканских болельщиков. Они выбежали на поле и устроили беспорядки.

Судьи не дали финальный свисток и приняли решение увести команды по раздевалку. Позже ВАР просмотрел забитый мяч аргентинцами и определил офсайд.

Таким образом, команды доиграют оставшиеся 3 минуты при счете 2:1 в пользу марокканской команды. Поединок пройдет без болельщиков.