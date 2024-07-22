Губерниев пошутил о выборах в США, говоря о ситуации в «Спартаке»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга».

Московская команда уступила со счетом 0:1 в 1-м туре РПЛ. Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Турбулентность «Спартака» совершенно очевидна. С тренером снова мимо. Проблема иностранных тренеров, которые приходят в клуб, в том, что они или не знают футболистов, или не хотят знать. Ходьба менеджмента «Спартака» по граблям стала русской национальной забавой. Конечно, после первого тура его (Станковича) не уволят, но странно, что клуб переносит свои проблемы из сезона в сезон. Хотелось бы, чтобы москвичи набрали форму, потому что стране нужен сильный «Спартак».

Думаю, что турбулентность в стане демократов сказывается на «Спартаке». А выдвижение Камаллы Харрис будет означать серьезные проблемы в атаке у красно–белых. Если бы была Мишель Обама, тогда был бы шанс на хорошую игру в атаке», – сказал Губерниев.