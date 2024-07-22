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  • Губерниев пошутил о выборах в США, говоря о ситуации в «Спартаке»

Губерниев пошутил о выборах в США, говоря о ситуации в «Спартаке»

22 июля 2024, 18:16
20

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга».

Московская команда уступила со счетом 0:1 в 1-м туре РПЛ. Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Турбулентность «Спартака» совершенно очевидна. С тренером снова мимо. Проблема иностранных тренеров, которые приходят в клуб, в том, что они или не знают футболистов, или не хотят знать. Ходьба менеджмента «Спартака» по граблям стала русской национальной забавой. Конечно, после первого тура его (Станковича) не уволят, но странно, что клуб переносит свои проблемы из сезона в сезон. Хотелось бы, чтобы москвичи набрали форму, потому что стране нужен сильный «Спартак».

Думаю, что турбулентность в стане демократов сказывается на «Спартаке». А выдвижение Камаллы Харрис будет означать серьезные проблемы в атаке у красно–белых. Если бы была Мишель Обама, тогда был бы шанс на хорошую игру в атаке», – сказал Губерниев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (20)
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...короче
1721661929
...всё - пздц! Окончательно берега потерял...
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Цугундeр
1721661983
Ох , ёёё.. Да он растёт , как на дрожжах. "пошла писать губерния.."
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Красногвардейчик
1721662008
Во каша в дурной голове)))
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...короче
1721662640
...наверное днём ток-шоу политическое в дверной глазок студии подсматривал, там и нахватался)...
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...короче
1721662818
...а я предупреждал, что он скоро брюки в носки начнёт заправлять...
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VVM1964
1721664058
Я в шоке ! По моему у нас запрещена пропаганда наркотиков !... Ну а как еще можно объяснить подобный бред !!!...
Ответить
NewLife
1721664200
Идиот !
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k611
1721664651
Что с него взять, уже давно всякую хрень несёт.
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АЛЕКС 58
1721666624
А на хрена нам сильный спартак? С кого смеяться потом?
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timon2401
1721666847
да уж..жалко Диму(( у нас то медицина зачахла и ему уже навряд ли поможет, а там где она есть такого дол*пое*па навярняка не пустят(((
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