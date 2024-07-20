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Губерниев оценил уровень Дзюбы: «Медиалига»

20 июля 2024, 21:23
4

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Артема Дзюбы.

Бывший форвард «Локомотива» сегодня заявил, что по-прежнему находится в поисках нового клуба.

«Может быть, Артем и дождется предложений. От хоккейных клубов. Надо верить в Артема. Если говорить серьезно, Дзюба должен очень хорошо постараться для того, чтобы остаться в РПЛ. Пока на данный момент его уровень скорее Медиалига.

Но если Артем прибавит, а я в Артема очень верю, может быть, он найдет команду в самое ближайшее время. Я не думаю, что это будет кто‑то из топов РПЛ. Скорее всего, кто‑то из середины таблицы. В любом случае все в руках Дзюбы. Это же спорт. Если он будет выглядеть здорово, он может еще раз подняться. Главное, потом не падать. Я в Артема по‑прежнему очень верю!» – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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Krics
1721516192
Губа уровень районной лиги,кто у этого чмо берет интервью, под белым флагом к Макрону на байдарке,ихмо.
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evgevg13
1721529345
Дзюбу в медиа лигу, Губу туда же без права комментировать РПЛ.
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BAIv
1721543347
Артём должен запросы в разы снизить и перестать выделываться как вошь на гребешке.. Тогда с окладом в 900к его будут выпускать на 20 минут, он и за 20 минут сдохнет, но и забивать будет...
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СПОРТ 21 века
1721565838
Артёму даже Родина откажет за его выкрутасы. Какая там середина таблицы РПЛ.
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