Губерниев оценил уровень Дзюбы: «Медиалига»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Артема Дзюбы.

Бывший форвард «Локомотива» сегодня заявил, что по-прежнему находится в поисках нового клуба.

«Может быть, Артем и дождется предложений. От хоккейных клубов. Надо верить в Артема. Если говорить серьезно, Дзюба должен очень хорошо постараться для того, чтобы остаться в РПЛ. Пока на данный момент его уровень скорее Медиалига.

Но если Артем прибавит, а я в Артема очень верю, может быть, он найдет команду в самое ближайшее время. Я не думаю, что это будет кто‑то из топов РПЛ. Скорее всего, кто‑то из середины таблицы. В любом случае все в руках Дзюбы. Это же спорт. Если он будет выглядеть здорово, он может еще раз подняться. Главное, потом не падать. Я в Артема по‑прежнему очень верю!» – сказал Губерниев.