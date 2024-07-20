10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1, все – из «ПСЖ»

Опубликованы зарплаты футболистов из чемпионата Франции.

17 самых высокооплачиваемых игроков представляют один клуб – «ПСЖ».

Больше всех зарабатывает Усман Дембеле – 20 миллионов евро в год.

1. Усман Дембеле – 20 млн евро (бонусы – 5 млн).2. Люка Эрнандес – 19 млн евро.3. Маркиньос – 16,8 млн евро.4. Милан Шкриньяр – 16,36 млн евро (бонусы – 3,64 млн).5-6. Ашраф Хакими – 14,55 млн евро.5-6. Марко Асенсио – 14,55 млн евро (бонусы – 3,64 млн).7-8. Рандаль Коло-Муани – 12,73 млн евро.7-8. Джанлуиджи Доннарумма – 12,73 млн евро (бонусы – 5,45 млн).9. Фабиан Руис – 9,09 млн евро.10. Хуан Бернат – 8,76 млн евро.