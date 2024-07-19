В субботу, 20 июля, в 1-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Матч пройдет в Самаре, начало – в 17:30 (мск).

«Крылья Советов»

Предыдущий сезон команда Игоря Осинькина завершила на 9-й позиции, набрав 41 очко. В межсезонье самарцы провели 4 товарищеских поединка: с КАМАЗом (1:2), «Рубином» (2:2), «Соколом» (6:0) и «Химками» (2:2).

«Зенит»

«Зенит» стал чемпионом сезона-2023/24. В межсезонье питерцы сыграли товарищеские матчи против «Сочи» (5:2), «Тальерес Кордоба» (1:0) и «Црвены Звезды» (1:2).

13 июля «Зенит» победил «Краснодар» в матче за Суперкубок России – 4:2.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Зенит»

Самарцы неудачно играют против «Зенита», но свой гол регулярно забивают. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.