В субботу, 20 июля, в 1-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Матч пройдет в Самаре, начало – в 17:30 (мск).
«Крылья Советов»
Предыдущий сезон команда Игоря Осинькина завершила на 9-й позиции, набрав 41 очко. В межсезонье самарцы провели 4 товарищеских поединка: с КАМАЗом (1:2), «Рубином» (2:2), «Соколом» (6:0) и «Химками» (2:2).
«Зенит»
«Зенит» стал чемпионом сезона-2023/24. В межсезонье питерцы сыграли товарищеские матчи против «Сочи» (5:2), «Тальерес Кордоба» (1:0) и «Црвены Звезды» (1:2).
13 июля «Зенит» победил «Краснодар» в матче за Суперкубок России – 4:2.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:
- 22.10.23 «Зенит» – «Крылья Советов» – 3:1;
- 29.04.23 «Крылья Советов» – «Зенит» – 1:5;
- 22.07.22 «Зенит» – «Крылья Советов» – 3:0;
- 13.03.22 «Крылья Советов» – «Зенит» – 1:1;
- 25.09.21 «Зенит» – «Крылья Советов» – 2:1.
Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Зенит»
Самарцы неудачно играют против «Зенита», но свой гол регулярно забивают. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.
Источник: «Бомбардир»