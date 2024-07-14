Хлестов: «Нужен ли «Зениту» стоящий гигант Соболев?»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал возможный трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Потенциальный уход Соболева вряд ли потеря для «Спартака», ведь незаменимых нет. Есть два молодых, пусть они доказывают.

А Соболев, наверное, уже иссяк. По сезону смотришь – играет на фарт, а нападающий должен хоть что-то делать, через игру забивать. Для «Спартака» это не потеря. А у «Зенита» есть нападающие, не знаю, нужен ли им этот стоящий гигант», – сказал Хлестов.