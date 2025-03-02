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Соболеву порекомендовали обратиться к психологу

2 марта, 13:13
34

Автор Спортса Артем Терентьев заявил о тяжелом моральном состоянии форварда «Зенита» Александра Соболева.

  • Соболев вышел на замену в матче с ЦСКА (0:0) и затем дважды упал в штрафной.
  • У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
  • Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

«Соболев – такое одиночество.

Партнеры не уважают и на камеру толкают к поцелую зенитовской стрелки. Хотя должны понимать – это закопает только глубже. А еще раньше раскрывают обещание (сказанное внутри команды) о 20 результативных действиях за весну. Абсолютно нереальное.

Спартаковские фаны презирают и называют проституткой. В телеграме день дельфина.

Мир глазами Соболева – это ты, лежащий на газоне после глупой симуляции, а рядом (сверху – вниз) орущие на тебя соперники. И никого в сине-бело-голубом – только вежливый Александр Ерохин изображает поддержку.

Чужой для «Зенита». Предатель для «Спартака». Симулянт для всех. Человек 0+0.

Соболев пытается перебить чувство одиночества хотя бы фальшивым пенальти. Иллюзией пользы. Но из той глубины, в которую он сам забрался, не может исполнить даже это.

Просто не чувствует, когда можно падать, а когда нет.

Не жалею Соболева – он сам все сделал. Но более одинокого человека в российском футболе сейчас нет. Тут не тренировки нужны, а психолог», – написал Терентьев.

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Источник: телеграм-канал Артема Терентьева
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
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Комментарии (34)
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1740915987
Это из разряда "Абрамович огорчается низким уровнем жизни аборигенов Чукотки,сидя в Лондоне(Израиле,Швейцарии...и т.д.)".
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алдан2014
1740919256
Предателей не любят нигде. Как и слабохарактерных истеричек. Что поделать,Соболев сам выбрал свой путь. И слава Богу,что он не в Спартаке. Гнусный типчик
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Фердя
1740921979
Жаль мне Саню, погнался за золотым тельцом и превратился в изгоя для болел бывшей команды, да и болелы Зенита скоро подтвердят это решение!
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kvm
1740922334
чмошников никто не любит...
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The only one
1740922647
Пора ему в хоккей переходить...
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avera
1740924082
Может к ихтиологу.
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ZENIT-59
1740924590
Купили за десять отдачи ноль Самый худший трансфер за долгие годы наблюдений за командой! С 1976 года таких бесполезных трат я не помню Обычно после перехода игрок показывает все лучшее-тут нырки и выпрашивание пенальти Очень большая оплеуха нашему селекционному отделу
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Легенда Газпрома
1740925923
Запишу соболька к психиатру
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Oldtrafford83
1740978205
Некуй было своё ЧСВ удовлетворять таким образом!!!
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Gospod
1740986546
в глазах болельщиков всех команд РПЛ Соболев - ЧМО и предатель! Надеюсь он НИКОГДА не щаиграет в ЗЕНИТЕ и будет доигрывать в Сочи в ФНЛ..!!
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