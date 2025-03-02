Соболеву порекомендовали обратиться к психологу

Автор Спортса Артем Терентьев заявил о тяжелом моральном состоянии форварда «Зенита» Александра Соболева.

Соболев вышел на замену в матче с ЦСКА (0:0) и затем дважды упал в штрафной.

У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».

Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

«Соболев – такое одиночество.

Партнеры не уважают и на камеру толкают к поцелую зенитовской стрелки. Хотя должны понимать – это закопает только глубже. А еще раньше раскрывают обещание (сказанное внутри команды) о 20 результативных действиях за весну. Абсолютно нереальное.

Спартаковские фаны презирают и называют проституткой. В телеграме день дельфина.

Мир глазами Соболева – это ты, лежащий на газоне после глупой симуляции, а рядом (сверху – вниз) орущие на тебя соперники. И никого в сине-бело-голубом – только вежливый Александр Ерохин изображает поддержку.

Чужой для «Зенита». Предатель для «Спартака». Симулянт для всех. Человек 0+0.

Соболев пытается перебить чувство одиночества хотя бы фальшивым пенальти. Иллюзией пользы. Но из той глубины, в которую он сам забрался, не может исполнить даже это.

Просто не чувствует, когда можно падать, а когда нет.

Не жалею Соболева – он сам все сделал. Но более одинокого человека в российском футболе сейчас нет. Тут не тренировки нужны, а психолог», – написал Терентьев.