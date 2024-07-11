Канчельскис оценил подписание контракта «Манчестер Юнайтед» с 16-летним дагестанцем

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах Амира Ибрагимова в клубе АПЛ.
- 16-летний футболист заключил с «МЮ» первый профессиональный контракт.
- Его уже привлекали к тренировкам с основным составом.
- Семья Амира переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.
- У дагестанца есть российское гражданство.
«Будем болеть и переживать за Амира. Дай бог, чтобы он там задержался. У нас уже был там Пиняев, но что-то не задержался. Время всe покажет.
В его возрасте многие приезжали в Англию, Испанию и Германию, но не могли себя в дальнейшем показать. Я, честно, его не знаю», – заявил Канчельскис.
Источник: «Чемпионат»