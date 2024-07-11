Гендиректор «Спартака» прояснил ситуацию с возможным уходом Соболева

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сделал заявление о будущем нападающего Александра Соболева.

– Вы коротко комментировали ситуацию с Соболевым. Хотел бы прояснить ситуацию. «Зенит» не присылал предложения?

– Официального предложения не было. Кулуарные разговоры я бы не хотел комментировать, поскольку никакого решения не принято.

– Есть ли у клуба дедлайн, или он связан только с опцией – кто платит определенную сумму, тот при согласии Алекса и забирает игрока.

– Эта опция действительно существует, здесь мы повлиять ни на что не можем. Какие-то другие договоренности не готов комментировать.

– Правильно понимаю, что позиция клуба – вы не намерены продавать футболиста ниже той цены, которая есть в контракте.

– На данный момент, окончательное решение относительно того, останется или нет Александр, не принято. Не хочу называть никаких цифр, потому что в дальнейшем все может переиграться.

– Но сумма, если она получится ниже опции на выход, приводит к огромным репутационным и имиджевым рискам для клуба. Плохое слово, извините, но получается «Зенит» прогнул «Спартак».

– Большего, чем сказал, не скажу. Есть много факторов, которые могут повлиять. На данный момент я бы не хотел подробно эту историю комментировать.

– В телеграм-каналах судачат о том, что Алекс немного токсичен. Но я немного удивлен слухами – Алекс играл за «Спартак» с полной самоотдачей и не давал повода усомниться в своем отношении к клубу. Как он сейчас тренируется?

– Мое мнение по тем тренировкам, на которых я присутствовал – Саша профессионал, и что бы вокруг ни происходило, тренируется с максимальной самоотдачей. А дальше будет видно.

– Вы говорили с ним о будущем?

– Да. Но оставлю пока без комментариев. Считаю, что Александр важный игрок «Спартака», большой профессионал, который приносит команде пользу. И в целом у меня позитивное к нему отношение.

– Правильно ли я понял, что «Спартак» ниже цены опции на выход не продаст Алекса в «Зенит»?

– Подчеркну, что не готов ответить на этот вопрос утвердительно, поскольку окончательного решения не принято.

– Может ли быть на принтах, на рекламе лицо Алекса Соболева, учитывая его неясное будущее и философский язык общения, принятый им на вооружение в соцсетях.

– Посмотрим. Мне кажется, он очень яркий не только футболист, но и человек. Очень надеюсь, что он и капитанское бремя на себя может взять.