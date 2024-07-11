Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака» прояснил ситуацию с возможным уходом Соболева

Гендиректор «Спартака» прояснил ситуацию с возможным уходом Соболева

11 июля 2024, 13:35
14

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сделал заявление о будущем нападающего Александра Соболева.

– Вы коротко комментировали ситуацию с Соболевым. Хотел бы прояснить ситуацию. «Зенит» не присылал предложения?

– Официального предложения не было. Кулуарные разговоры я бы не хотел комментировать, поскольку никакого решения не принято.

– Есть ли у клуба дедлайн, или он связан только с опцией – кто платит определенную сумму, тот при согласии Алекса и забирает игрока.

– Эта опция действительно существует, здесь мы повлиять ни на что не можем. Какие-то другие договоренности не готов комментировать.

– Правильно понимаю, что позиция клуба – вы не намерены продавать футболиста ниже той цены, которая есть в контракте.

– На данный момент, окончательное решение относительно того, останется или нет Александр, не принято. Не хочу называть никаких цифр, потому что в дальнейшем все может переиграться.

– Но сумма, если она получится ниже опции на выход, приводит к огромным репутационным и имиджевым рискам для клуба. Плохое слово, извините, но получается «Зенит» прогнул «Спартак».

– Большего, чем сказал, не скажу. Есть много факторов, которые могут повлиять. На данный момент я бы не хотел подробно эту историю комментировать.

– В телеграм-каналах судачат о том, что Алекс немного токсичен. Но я немного удивлен слухами – Алекс играл за «Спартак» с полной самоотдачей и не давал повода усомниться в своем отношении к клубу. Как он сейчас тренируется?

– Мое мнение по тем тренировкам, на которых я присутствовал – Саша профессионал, и что бы вокруг ни происходило, тренируется с максимальной самоотдачей. А дальше будет видно.

– Вы говорили с ним о будущем?

– Да. Но оставлю пока без комментариев. Считаю, что Александр важный игрок «Спартака», большой профессионал, который приносит команде пользу. И в целом у меня позитивное к нему отношение.

– Правильно ли я понял, что «Спартак» ниже цены опции на выход не продаст Алекса в «Зенит»?

– Подчеркну, что не готов ответить на этот вопрос утвердительно, поскольку окончательного решения не принято.

– Может ли быть на принтах, на рекламе лицо Алекса Соболева, учитывая его неясное будущее и философский язык общения, принятый им на вооружение в соцсетях.

– Посмотрим. Мне кажется, он очень яркий не только футболист, но и человек. Очень надеюсь, что он и капитанское бремя на себя может взять.

  • В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 млн евро.
  • Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.

Еще по теме:
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА 13
РПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе 5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты» 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1720694502
Это шо у нас тут за британцы, какой Алекс ****, и почему одно большое длинное интревью, а не 5 маленьких?
Ответить
BRO_football
1720694770
Зениту надо впихнуть этот неликвид как можно дороже. За репутацию и имидж Спартака можно не волноваться. Трудно потерять то, чего нет!
Ответить
...короче
1720695982
...в общем, понятно... Предпродажная подготовка - полироль на кузов, аэрозоль в салон и никель протереть осталось)... Да... И морду сделать - "Не хочу продавать"...
Ответить
Spartak_forv@
1720697106
Мыльная опера про переход Соболева похоже будет подлиннее,чем у Мбаппе
Ответить
andr45
1720698477
Честно говоря никогда не верил всем козлам, которые распускали слухи об уходе Соболева в «Zenitе» и негодовавшим по поводу этого «перехода». Всем этим Черданцевым, Гурцким и прочим алкашам типа Ваньки Карпова. Хотя очень надеялся на это) Теперь же более, чем уверен, что это очередная провокация Сашки Медведева, чтобы внести нервозность и лишний раз поднять антиспартаковскую бурю в стакане воды, используя продажных шелкоперов) Впрочем, что можно ждать от этих слякотных питерских космополитов, задачей которых является убийство российского футбола.
Ответить
NewLife
1720699248
Бомбардир, советую вам завести рубрику: "позорный столб" и размещать там фио блохеров, экспердов, газетчиков и тв дебилов, которым нет доверия.
Ответить
slavа0508
1720704776
Соболев и так не блистал последний сезон . а если не продадут . то вообще будет полено в кубе . по всему видно нет уже у него желания жилы рвать за команду ...Соболев и так не блистал последний сезон. А если не продадут.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1720710968
Гоните эту собаку, после каждого матча целовал эмблему Спартака
Ответить
zigbert
1720723468
Ясности в этой ситуации пока еще нет но скорей всего переговоры проходят сложно.
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
2
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+