Греческому теннисисту подарили футболку «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что клуб реализовал мечту теннисиста Стефаноса Циципаса.

«Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком. Мы знаем, что он хотел футболку, и мы уже отправили ему ее в подарок.

Безусловно, мы готовы пригласить его на матч, как только у него будет возможность, и не только его. У нас много известных болельщиков», – сказал Малышев.