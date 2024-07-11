В «Спартаке» рассказали о поиске нового вратаря

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил, что клуб ищет третьего голкипера.

– Как проходят поиски третьего вратаря? Остановились ли на какой‑то кандидатуре?

– Теоретически да, мы рассматриваем приобретение третьего вратаря, поскольку мы Илью (Свинова) отпустили в «Балтику».

Но это не является самой горящей и приоритетной проблемой в клубе. Сейчас этому уделяется не так много внимания.

«Спартак» финишировал на 5-м месте в чемпионате России-2023/24.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

В столичной команде остались два вратаря – Александр Максименко и Александр Селихов.

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