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  • Директор «Спартака» – о борьбе с «Зенитом»: «У нас есть ответственность перед болельщиками»

Директор «Спартака» – о борьбе с «Зенитом»: «У нас есть ответственность перед болельщиками»

10 июля 2024, 14:35
4

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», высказался о борьбе с «Зенитом».

– Становится ли реальным бороться за чемпионство «Спартаку» с учeтом разницы в бюджете и трансферах «Зенита»?

– Это правда, что есть разница в стоимости команд и бюджете. Тем не менее, мы все понимаем, какая у нас есть ответственность перед болельщиками.

Те игроки, которые уже есть в составе, тоже понимают и делают всe возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что всe-таки удастся ещe усилиться.

  • Сезон стартует 20 июля.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (4)
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oyabun
1720612911
"..Очень надеюсь, что всe-таки удастся ещe усилиться". Это мы, болельщики, можем только надеяться. А вы должны действовать, все рычаги у вас в руках.
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...короче
1720615225
...ну, что это за херня, начинать ответ с различных отмазок!?... Блеяние, какое-то... Уйди от ответа, если, уж, на то пошло!...
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Spartak_forv@
1720619228
Понимаете вы блин...когда вынимаете,раскошеливайтесь)
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NewLife
1720626010
Неужели ? Не скромничай, расскажи, как тянул с Абаскалем, когда уже все было ясно. Если есть ответственность, вали в отставку.
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