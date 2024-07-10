Директор «Спартака» – о борьбе с «Зенитом»: «У нас есть ответственность перед болельщиками»

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», высказался о борьбе с «Зенитом».

– Становится ли реальным бороться за чемпионство «Спартаку» с учeтом разницы в бюджете и трансферах «Зенита»?

– Это правда, что есть разница в стоимости команд и бюджете. Тем не менее, мы все понимаем, какая у нас есть ответственность перед болельщиками.

Те игроки, которые уже есть в составе, тоже понимают и делают всe возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что всe-таки удастся ещe усилиться.