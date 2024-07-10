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  • Петржела – о трансфере Соболева: «Наконец-то «Зенит» перестаeт быть бразильской командой»

Петржела – о трансфере Соболева: «Наконец-то «Зенит» перестаeт быть бразильской командой»

10 июля 2024, 04:42
10

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном трансфере Александра Соболева в невский клуб.

«Наконец-то «Зенит» перестаeт быть бразильской командой. Начали приезжать крепкие русские игроки, а не непонятные бразильцы с нулeм европейского опыта. Соболев будет точно лучше, чем половина легионеров, которые есть в атаке», – заявил Петржела.

  • По сведениям СМИ, Александр Соболев близок к переезду в Санкт-Петербург.
  • С 2020 года россиянин представлял цвета столичного «Спартака». В завершившемся сезоне центрфорвард сумел отметиться 10 голами в 34 поединках во всех соревнованиях. Также Соболев записал в свой актив 9 голевых передач.
  • В центре атаки у «Зенита» играют россиянин Иван Сергеев и колумбиец Матео Кассьерра. При этом, по сообщениям различных источников, Сергеев может вернуться в «Крылья Советов».
  • В «Зените» выступает атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев, который является воспитанником «Спартака».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (10)
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Каратель помойников
1720589950
Купили несколько россиян и перестали быть латиноамериканской командой? Посмотрим кто на поле выходить будет
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NewLife
1720591978
Один соболь в семействе ягуаров - это мало.
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Empers100--google
1720595145
Соболев - это замена Сергееву, которого Семак выпускает на поле с упорством барана. Но похоже что даже физрук начал о чём-то догадываться?
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FCSpartakM
1720599228
бразильцев кардинально меньше что ли стало?)
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alefreddy
1720599391
он будет лавочник а бразильская диаспора на поле
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VVM1964
1720599756
Но б о м ж а м и они не перестанут быть НИКОГДА и судя по всему ПОЗОРОМ РОССИИ тоже ! )
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Игорь N5
1720607397
Позор Российского футбола - это 90% наших российских футболистов в РПЛ, ленивых кривоногих жоп, которые не хотят вкалывать на поле, упорно тренироваться, не жалея себя, повышать уровень своей игры (не мастерства, так как мастерством даже и не пахнет). Позор Российского футбола - это болельщики с пивными пузанами, которые вместо того, чтобы следить за своей спортивной формой и чморить и критиковать своих российских кривоногих ленивых бездарей недофутболистов, кричат что-то в адрес легионеров, руководителей клубов и так далее. Позор Российского футбола - это функционеры в Спортшколах и Академиях, которые тащат вверх бездарных отпрысков богатых родителей, вместо того, чтобы находить таланты и помогать им расти во славу нашим городам и нашей ст
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