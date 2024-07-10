Петржела – о трансфере Соболева: «Наконец-то «Зенит» перестаeт быть бразильской командой»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном трансфере Александра Соболева в невский клуб.

«Наконец-то «Зенит» перестаeт быть бразильской командой. Начали приезжать крепкие русские игроки, а не непонятные бразильцы с нулeм европейского опыта. Соболев будет точно лучше, чем половина легионеров, которые есть в атаке», – заявил Петржела.

По сведениям СМИ, Александр Соболев близок к переезду в Санкт-Петербург.

С 2020 года россиянин представлял цвета столичного «Спартака». В завершившемся сезоне центрфорвард сумел отметиться 10 голами в 34 поединках во всех соревнованиях. Также Соболев записал в свой актив 9 голевых передач.

В центре атаки у «Зенита» играют россиянин Иван Сергеев и колумбиец Матео Кассьерра. При этом, по сообщениям различных источников, Сергеев может вернуться в «Крылья Советов».

В «Зените» выступает атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев, который является воспитанником «Спартака».

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?