Стали известны зарплата и срок контракта Соболева с «Зенитом»

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев переходит в «Зенит»

По сведениям журналиста Ивана Карпова, 27-летний центрфорвард будет получать в «Зените» 3,6 млн. евро в год. Футболист подпишет трудовой договор сроком на 4 года.

Александр Соболев сыграл за «Спартак» 139 встреч.

В них он отметился 58 голами и 32 голевыми передачами.

«Зенит» готовится к поединку с «Краснодаром» в рамках Суперкубка.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?