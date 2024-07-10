Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны зарплата и срок контракта Соболева с «Зенитом»

Стали известны зарплата и срок контракта Соболева с «Зенитом»

10 июля 2024, 02:31
11

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев переходит в «Зенит»

По сведениям журналиста Ивана Карпова, 27-летний центрфорвард будет получать в «Зените» 3,6 млн. евро в год. Футболист подпишет трудовой договор сроком на 4 года.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?

Еще по теме:
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА 9
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА 4
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно» 1
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1720585237
В Спартаке ему платили 2,2. Если предполагаемая ЗП в Зените правда, то я даже боюсь предположить, сколько же там получают бразильцы? Неудивительно, что любой отечественный футболист любым способом стремится попасть в Зенит.
Ответить
Опорник1984
1720587082
Таки еще один Иуда нарисовывается.
Ответить
Александр.Т.
1720588826
Спасибо руководству Зенита за такой подарок,(что забрали его)
Ответить
Axe111
1720590168
Позорище
Ответить
k611
1720597094
Для обычных людей со среднестатистический зарплатой эти цифры просто космос. Есть социально значимые профессии, врач например, а зарплата кот наплакал...
Ответить
wlad wm--google
1720637608
Нафиг эта ******
Ответить
Mikhail-Troshkin-google
1720639538
"Пир во время чумы", а в "сените" - чумоходы.
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
1
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+