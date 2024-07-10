Стали известны зарплата и срок контракта Соболева с «Зенитом»

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев переходит в «Зенит»
По сведениям журналиста Ивана Карпова, 27-летний центрфорвард будет получать в «Зените» 3,6 млн. евро в год. Футболист подпишет трудовой договор сроком на 4 года.
- Александр Соболев сыграл за «Спартак» 139 встреч.
- В них он отметился 58 голами и 32 голевыми передачами.
- «Зенит» готовится к поединку с «Краснодаром» в рамках Суперкубка.
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Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова