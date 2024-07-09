Рэпер Дрейк поставил крупную сумму на матч Аргентина – Канада

Всемирно известный рэпер Дрейк сделал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки Аргентина – Канада. О своей ставке он сообщил подписчикам в соцсети.

Дрейк поставил 300 тысяч долларов на победу Канады в основное время. В случае успеха канадцев Дрейк выиграет 2,5 миллиона.

Встреча начнется в 3:00 мск.

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