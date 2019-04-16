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    «Рома» запретила игрокам фотографироваться с рэпером Дрейком

    «Рома» на англоязычной странице в твиттере опубликовала пост: «Всем игрокам до конца сезона запрещено фотографироваться с Дрейком».

    Ироничный твит – отсылка к ряду случаев, когда клубы проигрывали после того, как их игроки делали совместные фото с рэпером.

    В последнем известном случае пострадал «ПСЖ». После фотографии защитника парижан Лайвен Курзава с Дрейком, клуб проиграл «Лиллю» (1:5).

    Твиттер «Ромы» известен своими вирусными мемами и другим юмористическим контентом.

    Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства

    Источник: Официальный твиттер «Ромы

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    16.04.2019 09:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 апреля 2019, 14:29

      Насмешили.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 апреля 2019, 10:12

      Ахаха, Осьминог Пауль угарает) Ремзи задумался)

      1
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