«Рома» запретила игрокам фотографироваться с рэпером Дрейком

Насмешили.
«Рома» на англоязычной странице в твиттере опубликовала пост: «Всем игрокам до конца сезона запрещено фотографироваться с Дрейком».
Ироничный твит – отсылка к ряду случаев, когда клубы проигрывали после того, как их игроки делали совместные фото с рэпером.
В последнем известном случае пострадал «ПСЖ». После фотографии защитника парижан Лайвен Курзава с Дрейком, клуб проиграл «Лиллю» (1:5).
Твиттер «Ромы» известен своими вирусными мемами и другим юмористическим контентом.
twit text
— AS Roma English (@ASRomaEN) 15 апреля 2019 г.
Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства