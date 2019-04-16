«Рома» запретила игрокам фотографироваться с рэпером Дрейком

«Рома» на англоязычной странице в твиттере опубликовала пост: «Всем игрокам до конца сезона запрещено фотографироваться с Дрейком».

Ироничный твит – отсылка к ряду случаев, когда клубы проигрывали после того, как их игроки делали совместные фото с рэпером.

В последнем известном случае пострадал «ПСЖ». После фотографии защитника парижан Лайвен Курзава с Дрейком, клуб проиграл «Лиллю» (1:5).

Твиттер «Ромы» известен своими вирусными мемами и другим юмористическим контентом.

twit text — AS Roma English (@ASRomaEN) 15 апреля 2019 г.

Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства