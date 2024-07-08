В РФС перечислили страны, купившие права на показ OLIMPBET Суперкубка России

Матч за OLIMPBET Суперкубок России покажут в десяти других странах.

Трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар».

Матч состоится 13 июля в Волгограде в 20:30 мск.

«Около 10 стран приобрели телеправа на показ матча за Суперкубок России, и это больше, чем в предыдущие годы.

Среди них Бразилия, Сербия, Македония, Словения, Израиль, Белоруссия, Казахстан.

На этом примере мы видим, что интерес к российскому футболу за пределами нашей страны есть, он повышается», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

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