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  • В РФС перечислили страны, купившие права на показ OLIMPBET Суперкубка России

В РФС перечислили страны, купившие права на показ OLIMPBET Суперкубка России

8 июля 2024, 14:28
10

Матч за OLIMPBET Суперкубок России покажут в десяти других странах.

«Около 10 стран приобрели телеправа на показ матча за Суперкубок России, и это больше, чем в предыдущие годы.

Среди них Бразилия, Сербия, Македония, Словения, Израиль, Белоруссия, Казахстан.

На этом примере мы видим, что интерес к российскому футболу за пределами нашей страны есть, он повышается», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок
Комментарии (10)
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Из Твери Леха
1720438602
Че-то смешно. Кому этот кубок с дебильным форматом может быть интересен?
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subbotaspartak
1720439361
А Бразилии оно надо?
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aldo conte
1720439549
Хотел было написать - "зачем Бразилии это нужно?". Но потом вспомнил, сколько бразильцев играют за "Зенит"... А вообще в этом списке не хватает КНДР и Венесуэлы. Но у них наверное нет денег, хотя им могли бы предоставить трансляцию в качестве дружественной акции.
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Spartak_forv@
1720440442
Пусть тренеры бразильской сборной посмотрят...а то там у них такое...
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carapinval
1720442236
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Каратель помойников
1720447666
Что значит около? Они посчитать не могут? Один,два,а потом много) разгонять РФС накуй
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vek410
1720449487
Ну стоит начать с того, что это не страна приобретает права на показ матчей, а какой-то канал или платформа представленная в этой стране. Если канал, то это с большей вероятностью, что не первый спортивный в этой стране. А по платформам, тот же Окко, он же представлен не только в России, ну и в некоторых других странах. Так что вряд ли тут есть, чем гордиться
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rash1959
1720458080
так всё таки 8 перечисленных или "около десяти"? Тогда можно белорусию два раза посчитать, и по пол раза ещё кого то. Не стыдно ли вещать о таком достижении?
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Garrincha58
1720466222
продать продали, а будут ли там его смотреть особенно после ЧЕ у нас вон много что показывают но я лично ни турецкую ни португальскую ни китайскую лиги не смотрю не интересно почти как наш ФНЛ
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BRO_football
1720467931
Какой-нибудь местный букмекер покупает права на трансляцию и крутит их на своём сайте для привлечения трафика. Как наш Фонбет, например. А РФС только и рады стараться. Теперь можно сказать, что целая Бразилия смотрит как русские играют футбол!
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