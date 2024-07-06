Результаты матчей Евро-2024, 5 июля

В пятницу, 5 июля, на Евро-2024 состоялись два матча – первые в 1/4 финала.

Испания прошла Германию, выиграв со счетом 2:1. Для определения победителя потребовались два дополнительных тайма по 15 минут.

Франция выбила Португалию, оказавшись точнее в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Результаты Евро-2024 5 июля

1/4 финала

Испания – Германия – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ольмо, 51; 1:1 – Вирц, 89; 2:1 – Мерино, 119.

Удаление: Карвахаль, 120+6 – нет.

Португалия – Франция – 0:0, по пенальти – 3:5 Текстовая онлайн-трансляция

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Результаты Евро-2024