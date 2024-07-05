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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Франция
Португалия - Франция: обзор матча 05 июля 2024
Португалия
05.07.2024, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Франция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Франция
ГОЛ!
Т. Эрнандес
3:5
ГОЛ!
Н. Мендеш
3:4
ГОЛ!
Б. Барколя
2:4
Пенальти не реализован!
Ж. Феликс
ГОЛ!
Ж. Кунде
2:3
ГОЛ!
Б. Силва
2:2
ГОЛ!
Ю. Фофана
1:2
ГОЛ!
К. Роналду
1:1
ГОЛ!
У. Дембеле
0:1
Замена
М. Нуньес
️️️️
Витинья
119'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Леау
106'
106'
Замена
Б. Барколя
️️️️
К. Мбаппе
91'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Э. Камавинга
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Палинья
90'
+2
86'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Р. Коло Муани
84'
Желтая карточка
В. Салиба
Желтая карточка
Ж. Палинья
79'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Б. Фернандеш
74'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Ж. Канселу
74'
67'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кошта
19
Мендеш
3
Пепе
3
Диаш
20
Канселу
6
Палинья
23
Витинья
7
Леау
10
Силва
8
Фернандеш
7
Роналду
4-2-1-3
16
Меньян
5
Кунде
4
Упамекано
17
Салиба
19
Эрнандес
13
Канте
8
Чуамени
6
Камавинга
10
Мбаппе
12
Муани
7
Гризманн
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
23
Витинья
6
Нуньес
6
Нуньес
23
Витинья
8
Фернандеш
14
Консейсау
14
Консейсау
8
Фернандеш
7
Леау
10
Феликс
10
Феликс
7
Леау
6
Камавинга
19
Фофана
19
Фофана
6
Камавинга
10
Мбаппе
12
Барколя
12
Барколя
10
Мбаппе
7
Гризманн
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Гризманн
12
Муани
9
Тюрам
9
Тюрам
12
Муани
Остались в запасе
Португалия
Франция
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Жоау Невеш
АП
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Жоау Невеш
АП
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Португалия - Франция
1
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
869
587
Сейвы
5
4
Точность передач %
93
91
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
13
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
47789 из 57000 зрителей (83%)
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