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Бубнов назвал фаворитов матчей 1/4 финала Евро-2024

5 июля 2024, 18:44

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о предстоящих встречах 1/4 финала чемпионата Европы-2024.

«Испания – Германия. Противостояние этих коллективов, если судить по качеству футбола, продемонстрированному ранее, будет скрытым финалом. С большой долей вероятности победители станут чемпионами Европы. Пожалуй, в истории турниров впервые два главных претендента встречаются так рано.

Немцы уступают испанцам абсолютно по всем показателям. Для коллектива под руководством Юлиана Нагельсмана вылет в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы станет настоящей трагедией и провалом. Но футболисты Испании будут фаворитами в этом противостоянии.

Португалия – Франция. Французы в этой паре сильнее по всем параметрам. Плюс в распоряжении Дешама хватает футболистов на пике карьеры. У Португалии же многие игроки проводят последний для себя чемпионат Европы. Возраст лидеров может стать огромной проблемой для португальцев.

Поэтому в полуфинале с большой долей вероятности окажутся французские футболисты. Кто-то может указать на то, что команда Дешама играет на максимуме, но и португальцы на этом турнире далеки от идеала, однако это их предел. Тот же Роналду часто становится помехой для товарищей по команде.

Нидерланды – Турция. Это единственный проходной матч на стадии четвертьфинала. Как подфартило команде Кумана на этом турнире, так не везло ещe никому. Мало того, что они попали в слабую группу, так ещe и в плей-офф получают одного проходного соперника за другим.

Нидерландцы могут даже не играть в полную силу, чтобы проходить в полуфинал. Главное, правильно подойти к игре, не нарушать режим и хорошо выспаться. Не стоит ходить в ночные клубы, а лучше последовать примеру немцев, которые даже планируют воздерживаться от встреч с жeнами и подругами, если пройдут дальше.

Англия – Швейцария. В этом противостоянии нет явного фаворита, несмотря на то, что на бумаге за команду Саутгейта играют более звeздные футболисты, которые сильнее индивидуально. Но англичане на этом турнире смотрелись слабо, а играли далеко не с топовыми соперниками.

Швейцарцы же сильны командой. Они отлично подготовились физически к чемпионату Европы. Просто можно оценить уровень оппозиции Швейцарии и Англии. Сравнение будет не в пользу дружины Саутгейта. Поэтому команда Мурата Якина будет небольшим фаворитом, приблизительно 60 на 40», – написал Бубнов.

  • Матчи Испания – Германия (начало в 19:00 мск) и Португалия – Франция (22:00) пройдут 5 июля.
  • Игры Нидерланды – Турция (19:00) и Англия – Швейцария (22:00) состоятся 6 июля.

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Англия Германия Испания Франция Португалия Нидерланды Турция Швейцария Бубнов Александр
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