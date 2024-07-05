Дизайнер Лебедев – о Германии: срач, бомжи, интернет не работает, в половине мест не принимают карточки

Известный дизайнер Артемий Лебедев поделился мыслями по поводу ситуации в Германии.

«Обозреватели «Бильда» составили подборку удивлений иностранцев, которые приехали в Германию. Мы все привыкли считать, что немцы страшно педантичные, что у них все аккуратно, супер мега хайвеи, поезда ходят по расписанию и вообще везде чистенько и хорошо.

А на самом деле там срач, говно, бомжи, интернет не работает, а еще в половине мест не принимают карточки, нужно платить налом. Короче, иностранцы, которые привыкли к какому-то более высокому уровню развития. Ну а немцы, соответственно, составляют на эту тему материалы и рассказывают: «А че вы удивляетесь? У нас уже в последнее время вот так», – заявил Лебедев.

Сборная Германии является одним из фаворитов домашнего Евро-2024.

Дружина Юлиана Нагельсмана довольно легко справилась с соперниками в своей группе. В 1-м туре немцы разгромно обыграли Шотландию (5:1). Во втором поединке немецкая сборная отправила два безответных мяча в ворота Венгрии (2:0). В заключительной встрече Германия вырвала ничью в матче со Швейцарией (1:1).

Эти результаты позволил немцам заработать 7 очков и уверенно занять 1-е место в квартете.

В первом раунде плей-офф Германия обыграла Данию (2:0).

Теперь их соперником в четвертьфинале станет Испания, которая выиграла все 4 поединка на турнире, забив 9 голов и пропустив всего 1 мяч.

В других встречах 1/4 финала сыграют Нидерланды – Турция, Франция – Португалия и Швейцария – Англия.

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