Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Австрии и Турции. Игра состоится 2 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Австрия: Пенц, Дансо, Пош, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Забитцер, Шмид, Баумгартнер, Лаймер, Арнаутович.

Главный тренер: Ральф Рангник

Турция: Гюнок, Демирал, Бардакчи, Мюлдюр, Кадиоглу, Кекчю, Юксек, Айхан, Гюлер, Йылдыз, Йылмаз.

Главный тренер: Винченцо Монтелла

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