Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Игра состоится 1 июля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Тюрам, Тчуамени.
Главный тренер: Дидье Дешам
Бельгия: Кастельс, Теате, Фас, Вертонген, Кастань, де Брeйне, Карраско, Доку, Онана, Лукаку, Опенда.
Главный тренер: Доменико Тедеско
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай бонус до 15000 ₽
Источник: «Бомбардир»