Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Игра состоится 1 июля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Тюрам, Тчуамени.

Главный тренер: Дидье Дешам

Бельгия: Кастельс, Теате, Фас, Вертонген, Кастань, де Брeйне, Карраско, Доку, Онана, Лукаку, Опенда.

Главный тренер: Доменико Тедеско

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай бонус до 15000 ₽