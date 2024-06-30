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  • Экс-игрок «Зенита» оценил перспективы Соболева в петербургском клубе

Экс-игрок «Зенита» оценил перспективы Соболева в петербургском клубе

30 июня 2024, 06:01
17

Бывший футболист Зенита Юрий Желудков поделился мыслями по поводу возможного трансфера форварда Спартака Александра Соболева в петербургский коллектив.

«Про Соболева в «Зените» могу сказать так: однозначно, нет. Ну как из «Спартака» «Зенит» может кого-то брать? Тюда-сюда бегали Быстров, Дзюба, Бакаев. Из такого трансфера ничего не выйдет. Вот Бакаев перешел, и у него ничего не получилось в «Зените», а в «Спартаке» он был одним из лидеров. Соболев по тому же пути пойдет. Но он сам не пойдет, как мне кажется. Если Александр хоть немного понимает в футболе, то ему нужно в любую другую команду, только не в «Зенит»», – заявил Желудков.

  • 27-летний россиянин Александр Соболев, играющий на позиции центрфорварда, представляет цвета «Спартака» с 2020 года. В майке столичного коллектива футболист провел 139 поединков, в которых сумел забить 58 голов и оформить 32 голевых паса.
  • В минувшем сезоне на счету нападающего 10+9 по системе «гол плюс пас» в 34 играх. Отметим, что в активе Соболева 6 голов в 15 матчах за сборную России.
  • «Зенит» в завершившемся розыгрыше РПЛ занял 1-е место, завоевав золотые медали первенства в 6 раз подряд. «Спартак» финишировал на 5-й строчке.
  • Ранее в СМИ появились сведения о том, что «Зенит» хотел бы видеть Соболева в своем составе и ведет переговоры со «Спартаком» о покупке форварда.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (17)
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Александр.Т.
1719720745
Ахаха, да там не один русский игрок не имеет место в основе,только вратарь, остальных двух-трёх русских постоянно тусуют
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Garrincha58
1719722061
пока там этот гл. тренер нет места ни молодым русским ни вообще русским дали волю ему он бы полный состав бразильцев выставил даже если они не сильнее русских
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Бригадный
1719725907
А что Дзюба? У Дзюбы переход в Зенит получился просто феноменальным! Лучшим в истории РПЛ бомбардиром стал! Санек тоже может большого успеха добиться. У него еще более агрессивный характер и амбициями он далеко не обделен. Соболев, как и Дзюба, в любой команде лидером будет. Крутой. Опять же, в Зените нет альтернативы Соболеву. Все напы или дрищи, или шугливые, боятся силовой борьбы. А в этом плане Санёк в РПЛ всех на голову выше.
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R_a_i_n
1719726314
Когда это Бакаев был одним из лидеров в Спартаке?
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...короче
1719735997
...Спартак, с царского плеча, жалует Зенит собольей шубой! Быть по-сему!...
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ivany4
1719740481
Желудков прав, Соболь не приживется в СБГ. Он не лидер, и похоже не стремиться им стать. Да и менталитет у него другой. Просто у бмж-клуба, такая философия - нагадить всем кому можно. С рукоблудом получилось, с Бакаевым нет, только загубил свою карьеру. Да и по нынешним трансферам - политика простая, я бы сказал украинская, съем не съем, так понадкусываю.)))
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DOCTOR PENALTY
1719742342
Гусь свинье не товарищ, дельфин баклану тоже.
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алдан2014
1719747494
Скажем честно,Соболев деградирует как футболист. На кой он сдался Зениту? Если только подгадить Спартаку
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baggio80
1719748570
0
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