Экс-игрок «Зенита» оценил перспективы Соболева в петербургском клубе

Бывший футболист Зенита Юрий Желудков поделился мыслями по поводу возможного трансфера форварда Спартака Александра Соболева в петербургский коллектив.
«Про Соболева в «Зените» могу сказать так: однозначно, нет. Ну как из «Спартака» «Зенит» может кого-то брать? Тюда-сюда бегали Быстров, Дзюба, Бакаев. Из такого трансфера ничего не выйдет. Вот Бакаев перешел, и у него ничего не получилось в «Зените», а в «Спартаке» он был одним из лидеров. Соболев по тому же пути пойдет. Но он сам не пойдет, как мне кажется. Если Александр хоть немного понимает в футболе, то ему нужно в любую другую команду, только не в «Зенит»», – заявил Желудков.
- 27-летний россиянин Александр Соболев, играющий на позиции центрфорварда, представляет цвета «Спартака» с 2020 года. В майке столичного коллектива футболист провел 139 поединков, в которых сумел забить 58 голов и оформить 32 голевых паса.
- В минувшем сезоне на счету нападающего 10+9 по системе «гол плюс пас» в 34 играх. Отметим, что в активе Соболева 6 голов в 15 матчах за сборную России.
- «Зенит» в завершившемся розыгрыше РПЛ занял 1-е место, завоевав золотые медали первенства в 6 раз подряд. «Спартак» финишировал на 5-й строчке.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что «Зенит» хотел бы видеть Соболева в своем составе и ведет переговоры со «Спартаком» о покупке форварда.
Источник: Metaratings.ru