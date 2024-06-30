Экс-игрок «Зенита» оценил перспективы Соболева в петербургском клубе

Бывший футболист Зенита Юрий Желудков поделился мыслями по поводу возможного трансфера форварда Спартака Александра Соболева в петербургский коллектив.

«Про Соболева в «Зените» могу сказать так: однозначно, нет. Ну как из «Спартака» «Зенит» может кого-то брать? Тюда-сюда бегали Быстров, Дзюба, Бакаев. Из такого трансфера ничего не выйдет. Вот Бакаев перешел, и у него ничего не получилось в «Зените», а в «Спартаке» он был одним из лидеров. Соболев по тому же пути пойдет. Но он сам не пойдет, как мне кажется. Если Александр хоть немного понимает в футболе, то ему нужно в любую другую команду, только не в «Зенит»», – заявил Желудков.