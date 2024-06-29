Алдонин: «Для Соболева трансфер из «Спартака» в «Зенит» – это плюс»

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин высказался о вероятном трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«С точки зрения спортивной составляющей для Соболева, безусловно, переход в «Зенит» – это плюс. У него будет выше конкуренция за место в составе. Ну, заработать он там сможет.

Но по факту обе команды борются за чемпионство. Смысл этого перехода?» – сказал Алдонин.