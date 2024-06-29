Алдонин: «Для Соболева трансфер из «Спартака» в «Зенит» – это плюс»

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин высказался о вероятном трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«С точки зрения спортивной составляющей для Соболева, безусловно, переход в «Зенит» – это плюс. У него будет выше конкуренция за место в составе. Ну, заработать он там сможет.
Но по факту обе команды борются за чемпионство. Смысл этого перехода?» – сказал Алдонин.
- В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
- Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
- По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.
Источник: «Советский спорт»