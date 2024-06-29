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  • Алдонин: «Для Соболева трансфер из «Спартака» в «Зенит» – это плюс»

Алдонин: «Для Соболева трансфер из «Спартака» в «Зенит» – это плюс»

29 июня 2024, 18:10
8

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин высказался о вероятном трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«С точки зрения спортивной составляющей для Соболева, безусловно, переход в «Зенит» – это плюс. У него будет выше конкуренция за место в составе. Ну, заработать он там сможет.

Но по факту обе команды борются за чемпионство. Смысл этого перехода?» – сказал Алдонин.

  • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
  • По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (8)
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andr45
1719674647
Бывший игрок сборной в корень зрит, считая, что переход Соболева в «Zenitе» плюс. А я, со своей стороны, добавлю - ПЛЮС ОДИН МИЛЛИОН ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ЕВРО) Люблю цифирь, понимаешь ли)
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momwig_
1719677142
Бабки, конечно. Ну и всё говно, которого он уже навалил, не отскрести.
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O-kolesov
1719681823
Для Соболева плюс, для Зенита минус. И с каких это пор устаканившийся середнячок борется за чемпионство.
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Ziklop
1719698157
хитрожопый женя сказал как истинный древний народец считающий себя богами!!!
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Бригадный
1719739594
У Зенита с переходом Соболева фанатов сильно прибавится. Ну, а сам Зенит с Соболевым практически непобедимым станет. По крайней мере, в РПЛ - точно. Пора уже Семаку понять. Что Зениту для непобедимости не хватает только молодого Дзюбы. Или Соболева. Туте еще один нюанс не надо забывать. При Дзюбе бразилы не ленились, побаивались. То же самое при Соболеве будет.
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