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  • Лепехин – о требовании 30 миллионов за Соболева: «Сегодня столько даже за Месси не заплатят»

Лепехин – о требовании 30 миллионов за Соболева: «Сегодня столько даже за Месси не заплатят»

29 июня 2024, 16:25
13

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин высказался о возможном трансфере спартаковца Александра Соболева в Санкт-Петербург.

«Серьезно оценивать эту информацию я не берусь, ведь часто бывало, что какого-то игрока связывали с «Зенитом», но это были лишь слухи. Но если Соболев действительно перейдет в «Зенит», то у него будет шанс проявить себя в самом лучшем клубе страны.

В контракте Соболева есть пункт о выкупе за 30 миллионов евро? Сейчас даже за Лионеля Месси столько не заплатят», – сказал Лепехин.

  • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
  • По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
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NewLife
1719668830
Конечно, за Месси столько не заплатят евро. Он же в США играет, и нужно будет платить в долларах, Набиуллина не даст соврать))))
Ответить
шахта Заполярная
1719668833
Лепеха коровья, на рынке два дурака, один продает, другой покупает, так что сиди ровно, дыши газом, без тебя разберутся
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Axe111
1719668956
НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ И НЕ 30 МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ПОДОБИЕ ФУТБОЛИСТА
Ответить
Spartak_forv@
1719669138
Кто следующий:о бедном гусаре замолвите слово
Ответить
PAREVG.
1719671017
Правильно, на всех кого хочет купить бом.жеклуб, надо ставить цену в 10 раз выше реальной стоимости. Или купят, или пойдут лесом...
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momwig_
1719671080
Ну, завтра за Месси не заплатят вообще ничего, это не мерило уже. Хотя 30 за Соболева, конечно - анекдот
Ответить
ArReal
1719680479
та просто уже спизТите эте деньги, как обычно.....че голову нам ипать
Ответить
Владимир-Алексеев-google
1719829922
Самый лучший клуб... Оно как,за деньги россиян живут, играть не могут, матчи покупают, русских в клубе почти нет,но лучший клуб страны...
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