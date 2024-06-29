Лепехин – о требовании 30 миллионов за Соболева: «Сегодня столько даже за Месси не заплатят»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин высказался о возможном трансфере спартаковца Александра Соболева в Санкт-Петербург.

«Серьезно оценивать эту информацию я не берусь, ведь часто бывало, что какого-то игрока связывали с «Зенитом», но это были лишь слухи. Но если Соболев действительно перейдет в «Зенит», то у него будет шанс проявить себя в самом лучшем клубе страны.

В контракте Соболева есть пункт о выкупе за 30 миллионов евро? Сейчас даже за Лионеля Месси столько не заплатят», – сказал Лепехин.

В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

Соболев в «Спартаке» 4,5 года.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.

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