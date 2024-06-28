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  • Орлов назвал Соболева ограниченным игроком: «Какая от него будет польза «Зениту»?»

Орлов назвал Соболева ограниченным игроком: «Какая от него будет польза «Зениту»?»

28 июня 2024, 22:47
13

Комментатор Геннадий Орлов оценил возможный трансфер форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

– Соболев и в завершении неплох, и из глубины способен сыграть, отдать пас. Может, к нему просто надо найти подход?

– Нет! Из глубины он сыграть не может! Как созидающий игрок он может отдать один пас. Ну, как-то у него получилось перевести мяч с правого фланга на левый. Если вас интересует мое мнение, то, считаю, Соболев не подходит «Зениту»! Ограниченный футболист. Человеку 27 лет. Сколько он забил в прошлом сезоне?

– В РПЛ – пять.

– Ну вот и какая от него будет польза «Зенита»? Он же мало играл, немного забил.

– Но дыма же без огня не бывает. Уже не в первый раз говорят о переходе Соболева в «Зенит».

– Да это все агентские игры. Мое мнение такое: Соболев и «Зенит» несовместимы.

  • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
  • По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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алдан2014
1719620839
Саша уже нигде не совместим. Токсичен и самовлюблен. Из Спартака однозначно нужно гнать метлой. Что бы коллектив не разрушал.
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Марк Аврелий!
1719639201
Похоже, что у Зенита складывается традиция: Не одно место где сидят запасные НЕ должно ПУСТОВАТЬ!!!
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NewLife
1719645905
Похоже, что немытые приняли решение купить Соболя и организовали серию вбросов Орлова, чтобы торговаться и сбивать цену.
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andr45
1719646869
А вот выдающиеся футболеры и футбольной аналитики считают по другому( МОСТОВОЙ «Всегда рассматривал Соболева как очень хорошего игрока. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита» Поздравляю «Зенит» — подпишут хорошего,  креативного футболиста» КЕЧИНОВ «В «Зените» Соболев получит свой шанс, поскольку является игроком уровня бразильских легионеров сине-бело-голубых». РАДИМОВ «Что касается Соболева, он парень умный, играл в сборной, все у него впереди, все у него получится. С сильными исполнителями он расцветёт в «Зените».
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Spartak_forv@
1719656531
Логики в этом вообще не какой нет.Если только они точно уверенны,что уйдет Кассьера или Сергеев.Но даже в этом случае,есть варианты лучше токсичного дельфина,который провалил сезон.27 игр - 5 голов.У Сергеева статистика примерно такая же,но он то конкурирует с Кассьерой,а не с Угальде
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DOCTOR PENALTY
1719664135
"Соболев и Зенит несовместимы". Соболев и Спартак - тоже. (((
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