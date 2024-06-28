Орлов назвал Соболева ограниченным игроком: «Какая от него будет польза «Зениту»?»

Комментатор Геннадий Орлов оценил возможный трансфер форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

– Соболев и в завершении неплох, и из глубины способен сыграть, отдать пас. Может, к нему просто надо найти подход?

– Нет! Из глубины он сыграть не может! Как созидающий игрок он может отдать один пас. Ну, как-то у него получилось перевести мяч с правого фланга на левый. Если вас интересует мое мнение, то, считаю, Соболев не подходит «Зениту»! Ограниченный футболист. Человеку 27 лет. Сколько он забил в прошлом сезоне?

– В РПЛ – пять.

– Ну вот и какая от него будет польза «Зенита»? Он же мало играл, немного забил.

– Но дыма же без огня не бывает. Уже не в первый раз говорят о переходе Соболева в «Зенит».

– Да это все агентские игры. Мое мнение такое: Соболев и «Зенит» несовместимы.