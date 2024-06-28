Рабинер: «Если Соболев хочет в «Зенит», нужно продавать за 25 миллионов, подарочно упаковать и лично доставить на «Газпром Арену»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о возможном уходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«У меня в голове не укладывается, зачем «Зениту» Соболев хоть за 30, хоть за 20 миллионов евро и с зарплатой в 3,6 миллиона евро в год. Это какое-то безумие.

И если Саша реально хочет уходить, надо договориться с «Зенитом» на 25, завернуть в подарочную упаковку и лично доставить на «Газпром Арену». Только потом не забыть с толком потратить эти сумасшедшие деньги», – написал Рабинер.