Рабинер: «Если Соболев хочет в «Зенит», нужно продавать за 25 миллионов, подарочно упаковать и лично доставить на «Газпром Арену»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о возможном уходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«У меня в голове не укладывается, зачем «Зениту» Соболев хоть за 30, хоть за 20 миллионов евро и с зарплатой в 3,6 миллиона евро в год. Это какое-то безумие.
И если Саша реально хочет уходить, надо договориться с «Зенитом» на 25, завернуть в подарочную упаковку и лично доставить на «Газпром Арену». Только потом не забыть с толком потратить эти сумасшедшие деньги», – написал Рабинер.
- В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
- Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
- По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера