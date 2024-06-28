Генич рассказал, что его больше всего удивило на Евро-2024

Комментатор Констанин Генич поделился тем, что его удивило на чемпионате Европы в Германии.

На Евро-2024 закончился групповой этап, завтра стартует 1/8 финала.

«Конечно, большое количество автоголов, это первое удивление. Удивление – большое количество забитых мячей с дальней дистанции. Это то, что на поверхности. Удивление, что ни одного за весь групповой турнир не забито мяча с штрафных, хотя говорят, что мячи-летуны. Удивляют низкого качества газоны. В такой продвинутой стране, как Германия, с такими стадионами, чтобы газон не соответствовал и это вызывало нарекания, это, пожалуй, удивляет. В остальном удивляет, что не сильно и не ярко проявляют себя суперзвeзды на этом чемпионате, вокруг которых очень много разговоров, очень много ожиданий и никто толком за групповой турнир себя по-настоящему ярко не проявил.

Ну остальные удивления это со знаком плюс. Наверное, для тех, кто не знал, что за вратарь Мамардашвили в сборной Грузии. И кто не следил за чемпионатом Испании, наверное, открыли для себя этого вратаря. Ну вот, пожалуй, из таких удивлений, здесь и сейчас, это все», – сказал Генич.