Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Чехии и Турции. Игра состоится 26 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Чехия: Станек, Голеш, Гранац, Зуфал, Юрасек, Крейчи, Барак, Глогок, Вире, Соучек, Хитил.

Главный тренер: Иван Гашек

Турция: Гюнок, Демирал, Акайдин, Мюлдюр, Кадиоглу, Гюлер, Чалханоглу, Озкан, Юксек, Йылдыз, Йылмаз.

Главный тренер: Винченцо Монтелла

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