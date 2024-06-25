Губерниев выразил разочарование выступлением сборной Грузии на Евро

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями о проходящем в Германии чемпионате Европы.

«Смотря на игру сборной Португалии, вспоминается мультфильм, где крокодил сказал доброе слово. А здесь Роналду с любой позиции отдал пас на партнeра. Вот что меня поразило и приятно удивило. Он по-прежнему огромный молодец, в полном порядке, в 39 лет.

А ещe уровень команд вырос, и уже мы видим, что вчерашние середнячки: и Австрия, и Швейцария – уже, оказывается, умеют накинуть лассо на этих жеребцов. И как-то пытаются приструнить. В Европе очень многие умеют играть в футбол, и чемпионат прекрасен, здорово, что «Матч ТВ» его показывает.

Что касается «сенсации» в группе Е, где у четырeх команд равное количество очков перед последним туром, так это не сенсация. Любая из команд может выйти. Это нормальный, закономерный процесс.

Мы отмечаем, что в спорте определяющим является результат. Если четыре команды набрали после двух туров по три очка, то любая может выиграть у любой и закономерно пойти дальше. При чeм тут сенсация, это закономерность.

А по группе F – я не могу себе представить, что Португалия будет немотивированной в последнем туре. А вот сборная Грузии в первых матчах меня всe-таки разочаровала, я ждал большего от команды. И думаю, что шансов против португальцев, даже немотивированных, у грузин мало», – написал Губерниев.